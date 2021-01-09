В Європі уточнили терміни щодо вакцини, яку хоче отримати Україна

Європейський союз може схвалити вакцину від коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, до кінця січня. Саме цей препарат може отримати і Україна.

Про це повідомили у пресслужбі Європейського медичного агентства (ЕМА) у Twitter. Подання для авторизації компанія представить наступного тижня.

"Після отримання більшої кількості даних від компанії, ЕМА очікує, що AstraZeneca представить подання для обумовленої ринкової авторизації вакцини проти COVID-19 наступного тижня. Ймовірне рішення може з'явитися до кінця січня, залежно від даних та процесу оцінки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна для імунізації населення від COVID-19, найімовірніше, може отримати саме вакцину AstraZeneca. Вона сприяє розвитку сильної імунної відповіді у людей у віці від 60 до 70 років, що допоможе захистити одну з найбільш вразливих груп населення.

Також вакцина AstraZeneca буде значно дешевшою від інших препаратів завдяки простішій технології виготовлення. Згідно з результатами клінічних випробувань, середня ефективність цієї вакцини досягає 70%.

EU Medicines Agency / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцину компанії AstraZeneca й Оксфордського університету створено на основі аденовірусу шимпанзе (так званий "вектор"), який перед тим був генетично змінений і втратив здатність розмножуватися в організмі людини.