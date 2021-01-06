В Англії мати померла від COVID-19 в одній палаті з донькою. Фото

В Англії в лікарні від COVID-19 померла 76-річна Марія Ріко. У момент смерті з нею на сусідньому ліжку перебувала її дочка Анабель Шарма.

Також у лікарні була й друга її донька, передає ВВС. Перед смертю жінка зняла кисневу маску, щоб поговорити з дітьми.

"Як тільки ми знімемо її (маску. – Ред.), усе закінчиться. У вас не буде багато часу", – попереджали медики. Але Ріко сказала, що не боїться смерті і хоче в останні миті бути з дітьми.

Марія Ріко разом із дочкою ВВС

Шарма зазначила, що у них було приблизно п'ять хвилин, коли мама могла говорити, а потім вона втратила свідомість.

"Вона сказала нам, що не боїться померти, що вона готова. Вона сказала мені, що мені потрібно боротися, тому що мене вдома чекають діти", – згадувала донька загиблої. За її словами, мама померла приблизно через пів години після того, як із неї зняли кисневу маску.

Анабель Шарма і Марія Ріко ВВС

Шарма опублікувала останню фотографію з мамою, щоб привернути увагу до небезпеки коронавірусу. Вона вважає, що один з її синів заразився в школі, а потім він інфікував усю сім'ю із "лякливою" швидкістю.

"Я б просила людей дотримуватися всіх запобіжних заходів і думати про інших", – підкреслила вона.

Марія Ріко в колі сім'ї ВВС

Марія Ріко ВВС

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