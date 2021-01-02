В Афганістані бойовики "Талібану" захопили автобус із 45 пасажирами

В Афганістані 2 січня озброєні бойовики руху "Талібан" викрали автобус із 45 пасажирами в салоні.

Захоплення трапилося в одній із найбільших провінцій Герат на заході країни. Про це інформує з посиланням на джерело канал Shamshad News у Twitter.

Зазначається, що бойовики напали на автобус приблизно о 07:00 за місцевим часом у суботу, коли він рухався на шосе Герат-Торгунді в районі Чіллі-Дохтер.

"Таліби поки не прокоментували подію", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ підкреслило, що обставини нападу "Талібану" на автобус поки уточнюються. Також наголошується, що в Афганістані йде протистояння урядових сил і бойовиків руху, який раніше захопив значну територію в сільських районах країни і розвернув наступ на великі міста.

Зі свого боку агентство Xinhua пише, що бойовики відвезли автобус із людьми у невідомому напрямку. Глава района рубати Санги Мохаммада Омарзая звинуватив "Талібан" у викраденні автобуса.

Угрупування ж не взяло на себе відповідальність за подію. Поліція почала операцію щодо звільнення людей.

До полудня 2 січня було повідомлено про звільнення із захопленого бойовиками автобуса 15 пасажирів, серед яких є дитина, і водія. Офіційно жодне угруповання не взяло за себе відповідальність за викрадення транспорту.

Захоплення трапилося в провінції Герат

Скриншот повідомлення Twitter Shamshad News

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