Похоже на то, что на сегодня мероприятия в здании Конгресса США закончились. Напомним, Палата представителей успела приступить к обсуждению первого возражения против выборов, когда начался импровизированный штурм здания Конгресса. Назвать это натуральным штурмом было бы слишком неправильно и громко, поскольку штурмующих оказалось не очень много и прорваться внутрь им удалось только потому, что к зданию намеренно не стягивали дополнительные силы полиции. Ведь протестовать можно сколько угодно и для этого не нужны какие-то особые приготовления.Собственно поэтому сторонникам Трампа и удалось прорваться внутрь. Пока нет особых подробностей того, что происходило внутри, но судя по фото, которые уже появились в Сети, там начались обычные вещи – грабеж и вандализм. И в общем, охрана здания вела себя довольно мягко до тех пор, пока не стало понятно, что часть штурмующих вооружена. Тогда ситуация стала резко меняться и из здания Конгресса были эвакуированы все конгрессмены и пресса. Но до того, как они покинули здание, представители обеих партий единогласно заявили о том, что все, кто прорвался в здание и творил беззаконие, должны отказаться в суде.

В какой-то момент шутки кончились и возникла перестрелка, в результате которой один из штурмующих был застрелен. У тех, кто был задержан, обнаружено оружие и взрывное устройство. Что характерно, подавляющее большинство этих людей были без масок, что четко отличает их как сторонников Трампа, который всегда презирал всех, кто носит маски.

В общем, коллеги отмечают, что вот такой штурм был очень похожим на то, что "русскомирские" вытворяли в Донецке и Луганске. Конечно, тут есть и существенные различия, но нам очень хорошо заметны общие черты тех, кто готовил подобные мероприятия. Как минимум, здесь использовался опыт захвата режимных объектов на Востоке Украины. Вот теперь американцы воочию увидели то, с чем столкнулись и мы.

Между прочим, даже конгрессмены-республиканцы оказались не готовыми к тому, что сторонники Трампа будут вытворять подобные вещи. Некоторые из них связывались с ним и требовали, чтобы он прекратил провоцировать людей на насилие, убеждая, что это приведет к кровопролитию (и уже привело). Но Трамп написал вялый твит, мол – не хорошо, а-я-я-й. Впрочем, он это уже демонстрировал в начале лета, когда журил своих боевиков так, что те это воспринимали как поощрение.

В общем это – хороший урок всем и в первую очередь – республиканцам, которые увиделись какая черная муть стоит за Трампом и что он ведет за собой. Те, кто не утратил здравомыслия, сегодня сделал свои выводы и возможно, именно этот расклад приведет к оздоровлению республиканской партии, так загаженной Трампом.

Пока неизвестно, как там все будет продолжаться завтра, но уже известно о том, что в распоряжение полиции направлено более тысячи национальных гвардейцев и что-то подсказывает, что больше такой номер не пройдет. Ну а конгрессмены теперь будут еще злее. В свою очередь, Трампу надо всерьез рассматривать варианты поездки в Ростов. Вот сегодня это стало окончательно актуально.