Україна отримає від США нові бойові катери

Україна отримає від США два нових патрульних катери Mark VI.

Як повідомляє офіційний сайт Пентагону, будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022.

Побудує кораблі для нашої країни компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.

Відзначимо, що замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, що США затвердили оборонний бюджет на 2021 року, де для України передбачили 250 млн доларів (більше 7 млрд грн) на військову підтримку.

Додамо, що Україна підписала контракт з французькою компанією Осеан на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС, які посилять систему морської безпеки і охорони кордону держави.

Також США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікували ролик з масштабними навчаннями Військово-морських сил Збройних сил України в Чорному морі. До них було залучено як великі кораблі, так і різні катера.