У Великій Британії на деревах виросло "крижане волосся". Фото

У британських лісах цієї зими виявили вкрай незвичне природне явище під назвою "крижане волосся", або "цукрова вата" чи "морозні квіти".

Про це пише BBC News Україна. Його помітили у графствах Тірон і Фермана в Північній Ірландії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Учені пояснили, що незвичайні льодові кристали утворюються на трухлявій деревині вологими зимовими ночами, коли температура повітря становить трохи нижче за нуль. Через грибок лід набуває форми тонких волосків діаметром близько 0,01 мм.

Під час потрапляння під сонячне проміння або просто під час доторку руки блискучі білосніжні пасма, схожі на волосся чи вовну, одразу тануть.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Австралії в грудні 2020 року зафіксували унікальне природне явище – вода в океані покрилася рудою піною. Вона захлеснула місцеві пляжі в південній частині передмістя Голд-Коста (штат Квінсленд).

Фахівці пояснюють виникнення "пінного" явища збігом одразу кількох факторів: період сильних дощів і вітряної погоди плюс низький атмосферний тиск. Також серед причин – велика кількість забрудненої води в океані.