У Туреччині перекинувся автобус із російськими туристами: є жертва і багато постраждалих. Фото

В Анталії (Туреччина) в суботу, 10 квітня, близько 9:30 сталася смертельна ДТП на трасі Конья – Аксарай. Автобус, що перевозив туристів із готелів до Каппадокії, перекинувся, внаслідок чого 26 людей отримали травми, а одна росіянка загинула.

За даними місцевого видання Yeni Alanya, в автобусі перебували 32 пасажири. На місце аварії прибули медики і поліція, постраждалих госпіталізовано.

Перекинувся автобус із туристами. РІА

Інформацію про смерть туристки з РФ РИА Новости підтвердив представник генконсульства РФ в Анталії. Попередньо відомо, що водій автобуса не впорався з керуванням на обледенілій дорозі.

"Два співробітники посольства Росії в Анкарі в екстреному порядку виїхали на місце події для надання консульської допомоги постраждалим і з'ясування обставин події", – ідеться в повідомленні.

У ЗМІ назвали ім'я жертви: загиблу жінку звали Олена Автайкіна, їй було 43 роки. Повідомляється також, що людям вдалося вибратися з перекинутого автобуса після того, як одне з вікон розбили молотком.

Багато хто постраждав унаслідок ДТП. Yeni Alanya

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на суботу, 10 квітня, в Харкові водій Audi A4 збив чоловіка на регульованому пішохідному переході та протягнув його близько 50 метрів.