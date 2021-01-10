У світі вакцинували від коронавірусу вже понад 24 млн осіб. Карти
Станом на 10 січня від коронавірусу (COVID-19) вакциновано 24,7 млн осіб у 41 країні світу.
Як пише Bloomberg, за кількістю вакцинованих лідирує Китай. Там зробили вже 9 млн щеплень (для 0,64% населення) (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Далі йдуть США із 7,7 млн (для 2,35% населення) та Ізраїль із 1,69 млн (для 18,69% населення).
У Великобританії вакцинували 1,49 млн осіб (2,23%), в ОАЕ – 1 млн (9,49%), а в Росії невизнаною в світі вакциною "Супутник V" прищепили 800 тис. (0,55%).
"Вакцини проти коронавірусу надходять на ринок рекордними темпами, скорочуючи типовий час розроблення на роки. Ця швидкість частково фінансувалася багатими країнами, такими як США, чия програма Operation Warp Speed допомогла субсидувати розроблення й виробництво пів дюжини нових вакцин", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що багатство вивело ці країни на передній план з отримання вакцин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні ухвалили план вакцинації від коронавірусу в 2021-2022-х роках, який передбачає п'ять етапів. Влада планує охопити близько 50% населення.
Чотири з п'яти етапів вакцинації українців займуть близько року – з лютого 2021 року по березень 2022-го.