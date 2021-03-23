У столиці Чехії хворих на COVID-19 безхатченків розмістили у розкішному готелі. Фото

У столиці Чехії Празі міська влада орендувала чотиризірковий готель, щоб розмістити там хворих на коронавірус безхатченків.

Загалом із листопада минулого року у номерах уже розміщували майже 250 осіб. Про це пише агентство Reuters (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами заступниці директора міського центру соціальних послуг (CSSP) Людмили Томесової, на час одужання гостям готелю було запропоновано триразове харчування, повне медичне обслуговування, телебачення й інші зручності.

Мерія Праги орендувала готель для хворих на COVID-19 безхатченків Reuters

"Постояльці у готелі є, навіть якщо він не стандартний комерційний, заклад увесь час заповнений", – сказала вона.

Відомо, що Чехія була однією тих країн світу, які найбільше постраждали під час нової хвилі пандемії. Смертність від COVID-19 там досягла 25 055 осіб за населення в 10,7 мільйона.

На час одужання гостям готелю забезпечують повне медичне обслуговування Reuters

За даними порталу Our World in Data, за останній тиждень рівень інфікування COVID-19 на душу населення у Чехії був третім за величиною у світі. Томесова підкреслила, що Прага, в якій проживає майже 4500 бездомних, намагалася допомогти людям знайти притулок на час хвороби та отримати доступ до інших послуг після одужання.

Безхатченкам у готелі пропонують триразове харчування, телебачення й інші зручності Reuters

Раніше у Чехії через критичну ситуацію з COVID-19 продовжили надзвичайний стан ще на 30 днів. Зокрема, жорсткі епідеміологічні заходи ввели з 1 і по 28 березня. Людей не лише зобов’язали всюди носити захисні маски, їм також обмежили пересування всередині країни.

Готель має чотири зірки Reuters

У номерах уже розміщували майже 250 осіб Reuters

Дані щодо коронавірусу в Чехії Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2020 року в Празі відкрили перший готель, який мав приймати тільки хворих на COVID-19. Заклад розташований у центрі чеської столиці й належить мережі Czech Inn Hotels.