У США розповсюдили понад 13 млн доз вакцини від COVID-19

У США було розповсюджено понад 13 мільйонів доз вакцини від COVID-19, але щеплення зробили лише 4,2 мільйонам осіб.

Про це повідомило VOA. Відзначено, що проблемою стала відсутність вказівок від федерального уряду щодо того, як найкраще доставити вакцину населенню.

Видання відзначило, що в Каліфорнії налічується 25 в'язниць, в кожній з яких зареєстровано більше тисячі випадків COVID-19. Водночас жодна з них не включена до програми штату з вакцинації ув'язнених.

Лідером за кількістю інфікованих стала в'язниця в місті Авенал, де захворіли понад 3500 осіб.

США, як і раніше посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Університет Джонса Хопкінса повідомив 3 грудня, що на США припадає 20,4 мільйона з 84,3 мільйонів хворих у світі.

У США зареєстровано понад 350 тисяч померлих від коронавірусу. За прогнозами органів охорони здоров'я, найближчими тижнями очікується сплеск захворюваності, пов'язаний з сезоном свят.

За даними агентства Bloomberg, в світі вже використали близько 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Найбільше доз для щеплень отримали:

Китай – 4,5 мільйона;

США – 4, 284 мільйони;

Ізраїль – 950 тисяч;

Великобританія – 947 206 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL 11 грудня вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech схвалили для екстреного використання в США. Масова вакцинація в країні почалася 14 грудня.

19 грудня 2019 року Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило масове використання вакцини від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna.