У США морги переповнені жертвами COVID-19, холодильники для тіл почали здавати в оренду

США залишаються найбільш постраждалою від коронавірусу країною з більш ніж 350 тисяч жертв і майже 21 млн інфікованих. Тільки за попередню добу померло 2107 пацієнтів.

Як пише la Repubblica, ситуація в Каліфорнії стає все більш критичною, особливо на півдні штату, де в похоронних бюро не вистачає місць.

"Я займаюся похоронним бізнесом уже 40 років і ніколи в житті не думала, що я повинна буду говорити сім'ї: "Ні, ми не можемо забрати вашого родича", – сказала власниця похоронного бюро в Лос-Анжелесі Магда Мальдонадо.

Її бюро проводить по 30 церемоній на день, що в шість разів більше, ніж звичайно.

Мальдонадо довелося орендувати додаткові 15-метрові холодильники для тіл, які не встигли поховати відразу.

Сповільнився весь процес поховання та кремації, включно з бальзамуванням тіл і отриманням свідоцтв про смерть. У звичайний час кремація може відбуватися протягом дня або двох, зараз на це йде тиждень і більше.

Тим часом, уже 4,2 мільйони жителів США отримали першу ін'єкцію двокомпонентних вакцин від компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

Найбільше жителів прищепилося в Каліфорнії (412 тисяч), Техасі (337 тисяч) і Флориді (246 тисяч), а найменше – у Вайомінгу (7,5 тисячі) й окрузі Колумбія (15 тисяч).

Усього по території США розподілили понад 13 млн доз вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом у світі за добу заразилися ще 549 080 осіб. Через це кількість усіх підтверджених випадків зараження досягла вже більше 84,9 млн.