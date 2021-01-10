У США чоловік захопив заручницю і влаштував стрілянину: є загиблі й поранені

У місті Еванстон штату Іллінойс (США) чотирьох людей було вбито зловмисником, який влаштував заворушення зі стріляниною, починаючи від Чикаго. Ще декілька американців отримали поранення.

Підозрюваний 32-річний Джейсон Найтенгейл вступив у перестрілку з правоохоронцями, під час якої отримав поранення і помер у лікарні. Про це повідомляє NBC Chicago із посиланням на інформацію від влади і копів (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що виклик у поліцію надійшов приблизно о 17:30 9 січня за місцевим часом (3:30 неділі, 10 січня, за Києвом). Зловмисник узяв у заручники жінку, в яку пізніше вистрілив.

Зловмисник убив декількох людей chicago.suntimes.com

За даними ЗМІ, однією з перших жертв Найтенгейла став 30-річний студент Чиказького університету. Його з вогнепальним пораненням виявили в автомобілі, який стояв у гаражі житлового комплексу Regent Park.

"Це дуже болюча новина для університетської спільноти і нашого району Саус-Сайд. Ми будемо надавати підтримку членам нашої спільноти, які постраждали від цього інциденту", – йдеться в заяві навчального закладу.

Підозрюваний 32-річний Джейсон Найтенгейл chicago.suntimes.com

Відомо, що вже через декілька кварталів зловмисник увійшов у вестибюль багатоквартирного будинку і попросив зателефонувати у жінки, яка забирала пошту. Почувши прохання покинути приміщення, він вистрілив у неї.

Зброя зловмисника chicago.suntimes.com

За повідомленням поліції, 77-літня американка отримала поранення в груди і була доставлена в медичний центр Чиказького університету, де вона померла. Інша жінка потрапила в ту ж лікарню в критичному стані.

Місце злочину chicago.suntimes.com

Далі злочинець викрав автомобіль нібито у свого знайомого, і спробував пограбувати магазин, також поранивши декількох людей.

Правоохоронці прибули на виклик про агресивну поведінку чоловіка в одній із аптек. Після приїзду поліції підозрюваний взяв у заручники жінку. Вона отримала поранення і була госпіталізована. Під час перестрілки з поліцейськими підозрюваний був поранений. Він помер у лікарні.

Стрілянина трапилася в Еванстоні, що в передмісті Чикаго Google-карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США за день 26 грудня відбулися дві жорсткі стрільби. Відомо, що четверо людей загинули, було багато поранених.