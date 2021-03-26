У Росії образилися на слова Борреля про "небезпечного сусіда"

У Росії обурилися через те, що верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель назвав Росію "небезпечним сусідом".

Так, офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала ці слова не просто образливими, але й дезінформаційними. Про її реакцію на позицію євродипломата написав пропагандистський ресурс РИА Новости.

"Ніяким небезпечним, агресивним сусідом Росія в історичному контексті ніколи не була. Ця конфронтаційна риторика, вона повинна піти, вона повинна залишитися в минулому, і це питання не тільки взаємодії Брюсселя і Москви, Євросоюзу і Росії", – заявила речниця головного зовнішньополітичного відомства країни-агрессора.

Захарова висловила думку, що такі заяви представників ЄС нібито завдають удару набагато більш руйнівного, ніж уявляють на Заході.

Російська дипломатка вважає, що така риторика б'є по реноме європейських політиків як "виробників певних сенсів".

Нагадаємо, Боррель заявив, що Росія перетворюється на тоталітарну країну, яку потрібно "відштовхувати назад", коли вона порушує міжнародне право. Він також підкреслив, що агресор дедалі більше дрейфує геть від європейських цінностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Північноатлантичному альянсі стурбовані агресивними діями Росії, особливі побоювання викликає збільшення ракетної загрози з її боку. Тому країни-члени структури мають намір боротися з цим.