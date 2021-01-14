У Польщі вирішили ввести "паспорт" вакцинації від COVID-19

У Польщі після вакцинації від коронавірусу (COVID-19) будуть видавати документ про отримання щеплення.

Також поляки отримають QR-код, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду або облікового запису системи охорони здоров'я, розповіла заступниця голови МОЗ Польщі Анна Голавська, передає Euractiv. Крім того, можна буде роздрукувати документ про вакцинацію.

"Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, що підтверджує, що особа була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди", – пояснила чиновниця.

Відзначається, що після отримання таких "паспортів" люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування. Також вони уникнуть карантину навіть після контакту із зараженим.

Додамо, що раніше Кіпр і Греція підтримали скасування карантину та інших обмежень на в'їзд для мандрівників, які будуть мати "паспорт вакцинації". Інші країни Євросоюзу, такі як Данія, висловили намір працювати над "паспортом вакцини". Однак Франція, де велика кількість заражених, відкинула ідею щодо "паспортів". У Румунії заявила, що свідоцтво про вакцинацію необхідно використовувати за медичними показаннями, а не в поїздках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина першою у світі хоче застосувати СOVID-паспорт.