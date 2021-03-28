У Німеччині чоловік 4,5 місяця збирав 17-метровий пазл, але йому не вистачило однієї деталі. Відео

У Німеччині чоловік протягом 4,5 місяця збирав один з найбільш гігантських пазлів у світі, що складався з 54 тисяч деталей, але не зміг зібрати до кінця – виявилося, що в наборі не вистачає рівно однієї деталі.

Як пише Daily Mail, відомий у Німеччині любитель головоломок, 52-річний Петер Шуберт купив 17-метровий пазл від компанії Grafika, який вважався найбільшим у світі на момент початку виробництва. Він називався "Подорож навколо мистецтва".

Коли Петер майже склав пазл, то з жахом зрозумів, що йому не вистачає всього однієї деталі Real Press

Петер, професійний слюсар, який займається декоруванням та будівництвом будинку, захоплюється пазлами вже 17 років.

За його словами, якось він побачив велику коробку в магазині з близько 20 тисячами пазлів і вирішив зібрати їх. "Я досі чую сміх продавчині, яка раділа, що в неї звільнилося місце на полиці", – розповів чоловік.

Петер Шуберт захоплюється пазлами вже 17 років Real Press

Відтоді Петер поставив кілька рекордів і отримав прізвисько Король Головоломок. Пазл від Grafika став найскладнішим у його "кар'єрі". У робочі дні він складав його по 4-5 годин, а у вихідні – по 14-15.

Але коли чоловік майже склав пазл, то з жахом зрозумів, що йому не вистачає всього однієї деталі. Шуберт обшукав весь будинок і навіть перевірив пилосос, вважаючи, що той випадково міг затягнути пропажу. Але пошуки не принесли результатів.

52-річний Петер Шуберт купив 17-метровий пазл від компанії Grafika Rea

У результаті Петер Шуберт вирішив безпосередньо звернутися до представників компанії Grafika. Він подав запит на відсутню деталь і тепер з нетерпінням чекає не неї, щоб завершити монументальну роботу.

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