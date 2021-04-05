У НАТО відзначили винятковість України та опублікували перший пост у соцмережі українською

Олексій Тітофф Світ 13:50, 5.04.2021 Оновлено: 13:57, 5.04.2021

На офіційній сторінці в соцмережах сухопутного командування НАТО (NATO Allied Land Command) з'явився запис українською мовою.

Пост опублікували в Twitter і Facebook. У ньому йдеться про роль українських військових в Силах реагування НАТО.

"Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО. Україна є цінним партнером Альянсу як один із шести наших партнерів із розширених можливостей, і наразі у штабі Landcom працює один український офіцер", – йдеться в повідомленні.

Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в отриманні плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАТО заговорили про необхідність розроблення нової стратегії відносин із Росією після її агресивних дій у Криму й на Донбасі.

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