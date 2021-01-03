У Китаї заявили, що пандемія COVID-19 могла початися зі спалахів у всьому світі

В уряді Китаю заявили, що до пандемії призвели окремі спалахи зараження коронавірусом одразу в декількох місцях світу.

Таке переконання в коментарях для ЗМІ висловив глава Міністерства закордонних справ країни Ван І. Його слова цитує сайт китайського зовнішньополітичного відомства.

Так, у Пекіні заперечують відомий факт зародження пандемії COVID-19, а саме те, що первинним джерелом поширення вірусу було китайське місто Ухань.

"Ми випереджали час і були першою країною, яка повідомила про випадки захворювання світу. Все більше і більше досліджень показують, що пандемія, ймовірно, була викликана окремими спалахами в декількох місцях у світі. Коли Китай вразив невідомий коронавірус, ми вжили негайних заходів для проведення епідеміологічного розслідування, виявлення патогена і публікації ключової інформації, враховуючи секвенування генома вірусу. Все це стривожило весь світ", – висловився Ван І.

Міністр закордонних справ Китаю зазначив, що їхній уряд ввів найсуворіші заходи боротьби з інфекцією і зумів у короткі терміни встановити контроль над її розповсюдженням. Водночас, додав він, їм вдалося відновити й нормальну економічну, а також соціальну діяльність у країні.

Крім цього, глава МЗС КНР стверджує, що саме Китай одним із перших зробив внесок у створення сильної глобальної лінії захисту від пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай звинуватили в приховуванні інформації про походження коронавірусу. Журналісти заявили, чо влада країни заблокувала їм доступ до будь-яких даних на тему пандемії.