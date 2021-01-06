У Китаї дівчина померла через понаднормову роботу

У Китаї 23-річна співробітниця китайської компанії, яка займається електронною комерцією, померла від перевтоми після зміни.

Як повідомляє Daily Mail, працедавці з продуктового відділу додатку Pin Duo Duo підтвердили смерть дівчини, але поки не назвали остаточну причину трагедії. Однак у китайських соцмережах користувачі писали, що дівчина знепритомніла, коли вийшла з роботи о 01:30 ночі.

Достеменно невідомо, скільки тривала зміна в померлої в її останній день життя, утім, зазвичай люди в Pin Duo Duo щодня працюють з 11:00 до 23:00 (хоча офіційно повинні йти додому о 20:00) без жодного вихідного.

Зазначимо, що компанія відреагувала на смерть співробітниці та розповіла, за яких обставин це трапилося. У дівчини нібито раптово зупинилося дихання – і вона впала на землю. Її відразу ж госпіталізували до лікарні та протягом шести годин боролися за життя. Однак це не дало жодних результатів.

Покійна встигла пропрацювати в Pin Duo Duo 17 місяців. Після інциденту там почалися перевірки трудових контрактів, укладених із персоналом, та умов праці.

Зазначимо, що в галузі електронної комерції в Китаї загалом поширена практика ненормованого робочого дня та функціонування "системи 996 робочих годин". Вона передбачає, що співробітники працюватимуть із 9-ї ранку до 21-ї вечора шість днів на тиждень.

Показово, що таку систему публічну підтримав мільярдер, засновник онлайн-холдингу Alibaba Group Джек Ма. Він назвав її "величезним благословенням" для молодих працівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у світі набула розголосу історія 31-річної журналістки з Японії, яка також померла просто на робочому місці від перевтоми. Жінка працювала в місцевій телекомпанії. Вона провела там 159 годин понаднормово й мала лише два вихідних на місяць. Зрештою, це призвело до серцевої недостатності.