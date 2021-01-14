У Британії почало справджуватися "темне" пророцтво? Здійнялася паніка через зниклу ворону

У музеї Тауера, Лондон, заявили про зникнення "королеви" місцевих воронів, що, згідно з давньою легендою, може бути поганим знаменням для Британії.

Як пише The Guardian, якщо в знаковій історичній вежі залишаться менш ніж шість воронів, це означатиме крах королівства. Нині в Тауері сім птахів.

У керівництві музею уточнили, що ворону, на прізвисько Мерліна, не бачили вже кілька тижнів, тому, найімовірніше, вона є мертвою. Там також розповіли, що Мерліна й раніше залишала територію вежі, але завжди поверталася.

Згідно з легендою, якщо воронів виявиться менш ніж шість, вежа та королівство падуть. В офіційному повідомленні у Twitter Тауер оголосив, що сподівається замінити Мерліну новим пташеням.

"У нас є сім воронів, шість – за королівським указом. І, звичайно, у мене ще є запасний, тож зараз у нас усе гаразд", – запевнив співробітник Тауера Крістофер Скайф в інтерв'ю BBC Radio.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новій Зеландії папугу какапо, що не літає, було визнано птахом року. Це єдиний вид папуг, який перестав літати внаслідок своєї еволюції. Вони можуть важити до чотирьох кілограмів і мати зріст до 60 сантиметрів.