У Британії новий рекорд захворюваності на COVID-19 через вірус-мутант

Марина Погорілко Світ 18:43, 1.01.2021 Оновлено: 20:48, 1.01.2021

У Великобританії за добу Covid-19 діагностували у 53 285 осіб. Це вже четвертий день поспіль, коли в країні оголошено більше 50 000 позитивних тестів.

Як повідомляє Daily Mail, за тиждень щоденна кількість хворих зросла на 63% за тиждень із 32 275 в минулу п'ятницю. З понеділка цього тижня позитивні результати тестів отримали 253 720 осіб.

Графік захворюваності на коронавірус у Великобританії
Daily Mail

Водночас померли за добу ще 613 осіб, а загальна офіційна кількість загиблих досягла 74 125.

Графік смертості від коронавірусу в Великобританії
Daily Mail

Стрімке зростання захворюваності в країні пов'язують з появою нового супер-інфекційного штаму коронавірусу, який з'явився на Південному Сході Великобританії і поширився по всій території.

В епіцентрі другої хвилі захворювання розташовані Лондон, Кент і Ессекс. Національна служба охорони здоров'я б'є на сполох: постійно з'являються повідомлення про черги машин швидкої допомоги перед відділеннями і про те, що лікарям доводиться вибирати між пацієнтами.

Відзначається також, що захворюваність різко зросла в період різдвяних свят: найжорсткіші заходи ізоляції для більшої частини країни були відкладені до Дня подарунків або навіть пізніше, що дозволило тисячам сімей зібратися разом 25 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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