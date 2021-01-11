У Британії надумали посилити локдаун: виходити з дому можуть дозволити лише раз на тиждень

Уряд Великобританії розглядає ще більше посилення введеного раніше локдауну. Причиною стало зростання в останні тижні кількості заражень коронавірусом і рекордного показника смертей від нього.

Так, жителів країни може чекати жорстка ізоляція – з комендантською годиною, обмеженнями навіть на фізичні вправи і обов'язковим носінням масок на вулиці. А якщо нові випадки інфікування продовжать зростати, людям може бути дозволено залишати будинок тільки раз на тиждень, пише Daily Mail.

Напередодні Британія заявила про 573 смерті від COVID-19, що є найвищим показником із квітня і третім за всю пандемію.

Графік зростання випадків COVID-19 у Великобританії dailymail.co.uk

За даними фахівців, кожна п'ята людина в Англії могла мати коронавірус, а в деяких районах східного Лондона і Ессекса цей показник може досягати однієї з двох осіб.

Рівень зараження також продовжує залишатися високим: 10 січня було оголошено про 54 940 випадків – 13-й день поспіль вони перевищили позначку в 50 000 заражених.

Джонсон попередив про можливе посилення локдауну у Великобританії

На тлі цього ввечері в неділю прем'єр-міністр Борис Джонсон зустрівся з колегами з уряду, щоб обговорити посилення карантину. Потенційні нові правила передбачають:

введення комендантської години;

обов'язкове носіння масок навіть на відкритому повітрі;

обмеження на зібрання групами (людям можуть заборонити навіть пити каву в парку зі своїми друзями);

обмеження на фізичні вправи (британці зможуть займатися спортом разом із однією людиною або зі своєю сім'єю);

закриття дитсадків;

ймовірно, можливість залишати будинок не більше одного разу на тиждень.

Британцям можуть заборонити виходити з дому більш ніж раз на тиждень

Водночас чиновники мають намір заохочувати магазини і компанії до того, щоб вони покращували умови в приміщеннях для дотримання соціального десантування. Також розглядається більш жорстке покарання для порушників карантинних правил.

За даними сайту Worldometers, із початку пандемії у Великобританії виявлено понад 3 млн випадків зараження коронавірусом. Із них більш ніж 81 тисяча осіб померли, а понад 1,4 млн вилікувалися.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Великобританії Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський епідеміолог Грем Медлі припустив, що пандемія COVID-19 надовго затримається в його країні і не тільки. Тоді як локдаун через вірус знадобиться протягом двох зим.