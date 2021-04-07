У Боснії зажадали відставки уряду через провал вакцинації від COVID-19

У столиці Боснії і Герцеговини місті Сараєво жителі влаштували акцію протесту і вимагали відставки високопоставлених чиновників через відмову запустити загальнонаціональну програму вакцинації від коронавірусу.

Демонстрація пройшла, коли в країні повідомили про 99 нових смертельних випадків проти COVID-19, що є найвищим показником із початку пандемії, пише Reuters (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції Сараєво підрахували, що до маршу приєдналися близько 500 осіб, і не менш ніж 300 осіб перебували у кортежі з 150 автомобілів. Протестувальники ненадовго заблокували територію навколо урядових будівель у центрі столиці.

Люди вийшли на протест.

Кількість загиблих від COVID-19 у країні досягла 7052 осіб порівняно з 5228 місяцем раніше, водночас програма вакцинації розгорнута тільки для медичних працівників, які працюють із пацієнтами з COVID-19.

Протестувальники закликали до відставки центральних і регіональних урядів та введення обов'язкових тестів на коронавірус для всіх людей, що в'їжджають у країну.

У Боснії не вакцинують населення.

Люди вимагали відставки уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Бразилії від коронавірусу померли 4211 осіб, що стало рекордом із початку пандемії і найбільшим показником у світі за добу. До того ж президент Жаір Болсонару продовжує виступати проти будь-яких заходів ізоляції, спрямованих на стримування спалаху.