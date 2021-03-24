У Білорусі затримали голову Спілки поляків: у МЗС Польщі викликали посла

Марина Ліснічук Світ 09:24, 24.03.2021 Оновлено: 09:37, 24.03.2021

У білоруському Гродно 23 березня затримали голову Спілки поляків Білорусі Анжеліку Борис. Про це вона написала в соцмережах, зазначивши, що перебуває у відділенні Ленінського РУВС.

У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника білоруського посольства у Варшаві й висловило йому протест. Про це йдеться в повідомленні на сайті польського МЗС.

У дипломатичному відомстві арешт Борис вважають рівносильним "вигнанню польськості" з країни.

"Закликаємо якомога швидше звільнити голову Союзу поляків Білорусі й покласти край переслідуванням представників польської меншини", – йдеться в заяві.

У МЗС Польщі додали, що білоруському дипломату дали "недвозначний сигнал", що дії влади Білорусі суперечать її міжнародним зобов'язанням щодо захисту національних меншин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під посольством України в Мінську 23 березня пройшов зігнали владою Білорусі мітинг нібито через спалення 48 осіб в Одесі в 2014 році. Водночас низка білорусів пікетували й американське диппредставництво.

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