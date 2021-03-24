У Білорусі затримали голову Спілки поляків: у МЗС Польщі викликали посла
У білоруському Гродно 23 березня затримали голову Спілки поляків Білорусі Анжеліку Борис. Про це вона написала в соцмережах, зазначивши, що перебуває у відділенні Ленінського РУВС.
У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника білоруського посольства у Варшаві й висловило йому протест. Про це йдеться в повідомленні на сайті польського МЗС.
У дипломатичному відомстві арешт Борис вважають рівносильним "вигнанню польськості" з країни.
"Закликаємо якомога швидше звільнити голову Союзу поляків Білорусі й покласти край переслідуванням представників польської меншини", – йдеться в заяві.
У МЗС Польщі додали, що білоруському дипломату дали "недвозначний сигнал", що дії влади Білорусі суперечать її міжнародним зобов'язанням щодо захисту національних меншин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під посольством України в Мінську 23 березня пройшов зігнали владою Білорусі мітинг нібито через спалення 48 осіб в Одесі в 2014 році. Водночас низка білорусів пікетували й американське диппредставництво.