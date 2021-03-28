У Білорусі на автопробігу на підтримку Лукашенка помітили прапори "ДНР". Фото

Ольга Ліпич Світ 21:20, 28.03.2021

У Мінську (Білорусь) на автопробігу прихильників незаконно обраного президента Олександра Лукашенка помітили символіку "Донецької народної республіки".

Відповідні фото опублікував Telegram-канал Баста і Inside Donetsk. На них видно, що на деяких автомобілях, які брали участь у акції, поруч з прапорами Білорусі були й прапори "ДНР".

Як уточнили у підпису до опублікованих знімків, автомобілі з символікою "ДНР" були помічені в районі площі Бангалор в Мінську.

Прапори "ДНР"
"Баста" / Telegram
Прапори "ДНР"
Inside Donetsk / Telegram

Відзначимо, під час акції протесту в білоруській столиці в районі площі Бангалор співробітники правоохоронних органів затримали кількох осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що чутки про наявність у нього палацу розпускають, щоб "обезголовити" його країну в політичному плані.

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