Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання щодо своєї відставки, якої вимагали від нього представники Демократичної партії після штурму Капітолія у Вашингтоні.

Про це повідомило Daily Mail. Глава держави поспілкувався із журналістами перед від'їздом до Техасу, де він збирався оглянути стіну на кордоні з Мексикою.

Трамп проігнорував запитання щодо можливості піти у відставку, до чого його закликають, зокрема, представники Демократичної партії в Конгресі.

"Я не хочу насильства", – лише сказав він, додавши, що ініціатива імпічменту викликала у нього "жахливий гнів".

Президент назвав спроби Палати представників знову оголосити йому імпічмент "абсолютно безглуздими" 'і відмовився взяти на себе відповідальність за заворушення на Капітолійському пагорбі.

"Ми не хочемо насильства, ніколи не хочемо насильства. Ми не хочемо абсолютно жодного насильства. А що стосується імпічменту, це дійсно продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики. Це безглуздо. Це просто смішно", – заявив президент США.

Потім, сідаючи на борт Air Force One, він заявив, що його промова перед прихильниками на мітингу у Вашингтоні, після якої вони увірвалися в Капітолій, була "повністю доречною".

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