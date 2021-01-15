Палата представників Конгресу США 13 січня підтримала проект резолюції про імпічмент чинного президента країни Дональда Трампа. Вперше в американській історії одному й тому ж главі держави оголосили імпічмент двічі. Рішення підтримали всі демократи і 10 республіканців. – ред.

Питання про передачу документів по імпічменту Трампа передано у верхню палату Сенату. Лідер більшості Макконнелл (Мітч Макконнелл – американський політик-республіканець, сенатор США від штату Кентуккі. – ред) заявив, що не ініціюватиме позачергову сесію до інавгурації Байдена. Так чи інакше, але Трамп може закінчити свою каденцію. Це означає, що процедура по його імпічменту буде розглянута вже після того, як президентом стане Байден.

За однією з інформацій, Макконнелл настільки був розчарований Трампом через погром Капітолію, адже всі вони в той момент знаходилися там і змушені були тікати і ховатися по підвалах, що нібито навіть зрадів ініціативі демократів щодо імпічменту Трампа.

Щоб сенатський суд визнав Трампа винним, має проголосувати 2/3 сенаторів. Але для того, щоб покласти край його кар'єрі і не дати йому балотуватися в президенти ще раз, рішення має прийняти проста більшість Сенату. Ось така двояка процедура. Тому демократів чекає посилена робота, щоб перейняти на свій бік 20+ сенаторів. Так як у них зараз жорстке ставлення до Трампа, не виключено, що голоси "за його імпічмент" знайдуться.

Але це питання буде розглядатися Сенатом вже після того, як Байден офіційно стане президентом США. Верхівка демократів вирішила, що Байдену потрібно дати пару трійку місяців для формування уряду, імплементації реформ, а вже потім запускати імпічмент Трампа.

Чи став Трамп ганьбою для США? Для багатьох так, хоча б для частини республіканців, які захочуть покинути партію. На мій погляд, в Республіканській партії в цілому намітився розкол.

Але за Трампа проголосувало 74 млн осіб і це величезна кількість населення. Мало того, 45% республіканців вважають, що штурм Капітолію був виправданий і це вказує на те, що Трамп залишається серйозною політичною силою. І дуже небезпечною.

Династія Трампів дуже активна і не виключено, що хтось із них спробує свої сили на наступних виборах. Наприклад, його старший син Дональд Трамп-молодший або навіть донька – Іванка Трамп.

Епоха Трампа не закінчена. У Дональда є мотивація шкодити всі наступні 4 роки і максимально зривати порядок денного Байдена. Трамп не визнає його президентом США, як і багато його прихильників. Це дуже небезпечно для американської політичної системи, як такої.