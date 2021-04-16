США ввели нові жорсткі економічні санкції проти Росії за втручання в американські вибори, кібератаки та окупацію Криму. Також, з Вашингтону висилають 10 російських дипломатів.

З огляду на те, що сьогодні ж США відмовилися від планів по розміщенню двох військових кораблів в Чорному морі, можна зробити наступний висновок: Вашингтон дотримується балансу у своїй політиці "стримування та діалогу" щодо Росії. Однією дією Білий дім сигналізує Кремлю, що він зацікавлений в зниженні напруженості, яка виникла навколо ситуації на сході України, і в вибудовуванні конструктивних відносин. Іншою своєю дією адміністрація Джо Байдена карає Росію за вже вчинені агресивні дії, чим демонструє відхід від більш примирливого підходу часів президенства Дональда Трампа та готовність жорстко відстоювати свої інтереси.

Москва звичайно ж відповість зустрічними санкціями, і не повернеться до навіть поганого дотримання домовленостей про перемир'я на Донбасі, але проведення масштабної операції російськими військами на сході України залишається малоймовірним, бо Москві стає вигідніше зайняти збалансовану позицію, аби не зірвати проведення двостороннього саміту з Вашингтоном, а також не нашкодити своїм головним геополітичним проектам - поставкам вакцини "Супутник V" до країн Євросоюзу та будівництву "Північного потоку-2". Проте, ескалація бойових дій на Донбасі є неминучою і вона вже поступово відбувається, адже військова агресія є ключовим активом зовнішньої політики Росії і перш за все саме її Володимир Путін буде використовувати для досягнення потрібних домовленостей під час особистої зустрічі з американським президентом. Пріоритетом Києва зараз має бути повернення на шлях реформ і консолідації суспільства, щоб не стати ані легкою здобиччю, ані розмінною монетою.