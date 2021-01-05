Різдвяний ретро-плакат із закликом носити маску порівняли із сучасністю
У мережі показали різдвяний постер 1918 року, яким людей закликали виконувати карантинні застереження, щоб не підчепити інфекції. Зокрема, як і зараз – носити маску, мити руки й дотримуватися соціальної дистанції.
Як відомо, тоді світом поширювалися пандемія іспанського грипу, а також епідемія туберкульозу. Фото опублікував Telegram-канал Violity (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Носіть маску і мийте руки. Не торкайтеся до свого обличчя. Тримайтеся на безпечній відстані від інших", – йдеться в меседжі.
"Новий рік настав, але старих заходів безпеки досі потрібно дотримуватися!" – прокоментували постер автори каналу в Telegram.
Зазначимо, що таку ж картинку, але з іншим закликом – "Боріться з туберкульозом!" – було використано як ілюстрацію на поштових марках у межах кампанії "Різдвяні печатки Червоного Хреста".
Загалом такі плакати поширювалися в США в 1910-1920 роках. Тоді кампанії з охорони здоров'я громадськості намагалися зупинити поширення небезпечних інфекцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі поширили архівну світлину сім'ї під час карантину за "іспанки" в 1918 році. На ньому навіть кота сфотографовано в захисній масці.
Також з'явився архівний знімок з американського Сієтла за часів пандемії іспанського грипу в 1918 році. Там зображено, як кондуктор не пускає в трамвай пасажира без маски.
Українців потішило 90-річне "карантинне" фото з Києва.
Крім того, у мережі показали, яким був розроблений під час Другої світової війни дитячий протигаз у вигляді Мікі Мауса.
Порівняли із сучасністю і фото дітей у протигазах на прогулянці часів Другої світової в Британії.