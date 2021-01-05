Різдвяний ретро-плакат із закликом носити маску порівняли із сучасністю

У мережі показали різдвяний постер 1918 року, яким людей закликали виконувати карантинні застереження, щоб не підчепити інфекції. Зокрема, як і зараз – носити маску, мити руки й дотримуватися соціальної дистанції.

Як відомо, тоді світом поширювалися пандемія іспанського грипу, а також епідемія туберкульозу. Фото опублікував Telegram-канал Violity (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Носіть маску і мийте руки. Не торкайтеся до свого обличчя. Тримайтеся на безпечній відстані від інших", – йдеться в меседжі.

"Новий рік настав, але старих заходів безпеки досі потрібно дотримуватися!" – прокоментували постер автори каналу в Telegram.

Зазначимо, що таку ж картинку, але з іншим закликом – "Боріться з туберкульозом!" – було використано як ілюстрацію на поштових марках у межах кампанії "Різдвяні печатки Червоного Хреста".

Загалом такі плакати поширювалися в США в 1910-1920 роках. Тоді кампанії з охорони здоров'я громадськості намагалися зупинити поширення небезпечних інфекцій.

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