У Тбілісі великий скандал через те, що туди приїхав святкувати свій день народження Володимир Познер.

Громадські активісти влаштували важку ніч Познеру і його гостям, які прилетіли з Москви в Тбілісі чартерним спецлітаком святкувати день народження пропагандиста. Мабуть російська медіа "еліта" так і не зрозуміла, що підтримувати позицію Путіна, отримуючи за це величезні гонорари призводить до того, що тебе ніде не раді бачити. Навіть в такій гостинній країні як Грузія.

Скажу більше, нічні події були настільки гучними що Познеру з гостями довелося терміново відлетіти з Тбілісі, а безпеку по доставці з готелю в аеропорт "небажаних гостей" довелося забезпечувати силам Поліції. До речі сам готель оштрафували, за порушення правил перебування гостей в умовах карантину.

Може тепер зрозуміють ты, щопрацюють на Путіна пропагандисти, що витрачати надприбутки зможуть тільки в межах "золотого кільця Росії", ну або на окупованих Кремлем територіях.