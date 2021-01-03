Президента Сербії півтора року таємно прослуховували

Міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін заявив, що президента країни Олександра Вучича незаконно прослуховували.

Про це повідомило видання Danas. Спецслужби країни почали ретельне розслідування.

Міністр підкреслив, що не може розповісти про його деталі, але підкреслив, що "президента прослуховували не з благих намірів".

"Президент Вучич оголосив про боротьбу з мафією, і вона ведеться", – зазначив Вулін.

В інтерв'ю виданню Kurir сам Вучич заявив, що його прослуховували протягом півтора року, і він знає, хто за цим стоїть. Але конкретних імен не назвав.

Президент підкреслив, що має докази – записи власних розмов.

"Я вірю, що компетентні органи розслідують це, і що в разі явного порушення закону ті, хто його порушив, будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Вучич.

Олександр Вучич став президентом Сербії 31 травня 2017 року. До цього був першим віце-прем'єром (2012-2014), міністром оборони (2012-2013) і міністром інформації (1998-2000). Протягом 14 років є головою Сербської прогресивної партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт". Захарова прокоментувала фото із зустрічі Вучича з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.