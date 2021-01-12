Президент Португалії заразився коронавірусом

Карина Бондаренко Світ 09:08, 12.01.2021 Оновлено: 10:08, 12.01.2021

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза захворів на коронавірус.

Голова держави отримав позитивний тест на COVID-19 ввечері в понеділок, 11 січня, повідомила пресслужба президента.

"Вчора президент республіки отримав негативний результат, і хоча сьогоднішній тест на антиген негативний, о 21:40 стало відомо, що ПЛР-тест був позитивним", – йдеться на сайті президента.

Відзначається, що Марселу Ребелу ді Соза хворіє безсимптомно. Він самоізолювався і скасував найближчі заплановані заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий заразився коронавірусом. Артист підтвердив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Коментувати
Світ

Дивіться також

ЗСУ зазнали першої бойової втрати у 2021 році: під час обстрілу загинув боєць

Філарет виступив проти закриття церков на карантин і знову пов'язав одностатеві шлюби і пандемію

Колишня терористка "ДНР" розповіла, як на Донбас потрапляли російські військові і техніка

У Чернівцях поліція увірвалася до ресторану, який не закрився на локдаун. Відео

Розенко: навіть Албанія почала вакцинацію проти COVID-19, а українці прикладають подорожник