Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, під завалами опинилися люди. Фото

Вікторія Довгань Світ 06:20, 15.01.2021 Оновлено: 07:09, 15.01.2021

На острові Сулавесі в Індонезії трапився потужний землетрус силою 6,2 бала. Він зруйнував багато будівель, серед яких – лікарня і 60 житлових будинків. Унаслідок люди опинилися під завалами. Загалом стихійне лихо забрало життя 26 людей, постраждало більш ніж 600.

Як пише AFP, у пастці під розваленим медичним закладом міста Мамуджу опинилися пацієнти й співробітники. Крім того, рятувальники намагалися евакуювати сім'ю з восьми осіб, яку теж привалило уламками зруйнованого будинку. Значної шкоди землетрус також завдав готелю й офісу губернатора.

Під завалами в одній із лікарень Індонезії залишилося багато людей.
Одна з доріг у місті Мамуджу опинилася заблокованою.

За даними Геологічної служби США, епіцентр лиха був за 36 км на південь від Мамуджу, а глибина землетрусу порівняно невеликою – 18 км.

Як передає Reuters, він сильно відчувався протягом приблизно семи секунд, але не спровокував попередження про цунамі. Щонайменше одна дорога в Мамуджу опинилася заблокованою через пошкодження мосту.

Землетрус в Індонезії зруйнував 60 будинків.

Зазначимо, що цьому землетрусу передував ще один силою 5,9 бала. У підсумку серія поштовхів викликала щонайменше три зсуви і стала причиною вимкнення електрики.

Мапа місця землетрусу в Індонезії.
Indonesian National Board for Dissaster Management

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на кордоні Росії та Монголії 11 січня приблизно о 23:30 зафіксували землетрус магнітудою 6,5. Однак він не призвів до появи жертв і постраждалих.

  • А 17 грудня землетрус магнітудою 3,8 трапився на півночі Італії. Його відчули в Мілані, а в деяких містах регіону Ломбардія евакуювали людей. Землетрус став найсильнішим за 500 років для регіону.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Ясько заявила, що Офіс президента співпрацює з Медведчуком та його телеканалами

На Закарпатті натовп вийшов на тарифний протест. Фото та відео

Макрон або Меркель навряд чи поїхали б кататися на лижах у розпал пандемії

Багатьох "слуг народу" у фракції перекупили, – Ясько

Бабін про рішення ЄСПЛ щодо Криму: Росію визнали катом, "референдуму" не існувало