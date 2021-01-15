Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, під завалами опинилися люди. Фото
На острові Сулавесі в Індонезії трапився потужний землетрус силою 6,2 бала. Він зруйнував багато будівель, серед яких – лікарня і 60 житлових будинків. Унаслідок люди опинилися під завалами. Загалом стихійне лихо забрало життя 26 людей, постраждало більш ніж 600.
Як пише AFP, у пастці під розваленим медичним закладом міста Мамуджу опинилися пацієнти й співробітники. Крім того, рятувальники намагалися евакуювати сім'ю з восьми осіб, яку теж привалило уламками зруйнованого будинку. Значної шкоди землетрус також завдав готелю й офісу губернатора.
За даними Геологічної служби США, епіцентр лиха був за 36 км на південь від Мамуджу, а глибина землетрусу порівняно невеликою – 18 км.
Як передає Reuters, він сильно відчувався протягом приблизно семи секунд, але не спровокував попередження про цунамі. Щонайменше одна дорога в Мамуджу опинилася заблокованою через пошкодження мосту.
Зазначимо, що цьому землетрусу передував ще один силою 5,9 бала. У підсумку серія поштовхів викликала щонайменше три зсуви і стала причиною вимкнення електрики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на кордоні Росії та Монголії 11 січня приблизно о 23:30 зафіксували землетрус магнітудою 6,5. Однак він не призвів до появи жертв і постраждалих.
А 17 грудня землетрус магнітудою 3,8 трапився на півночі Італії. Його відчули в Мілані, а в деяких містах регіону Ломбардія евакуювали людей. Землетрус став найсильнішим за 500 років для регіону.