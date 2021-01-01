Помер найбільш смертоносний маніяк в історії США: на його рахунку майже сто вбивств

У США помер серійний вбивця Семюел Літтл, на рахунку якого, за даними ФБР, найбільша кількість жертв в історії країни.

Як розповіли у місцевій пенітенціарній службі, він пішов із життя у лікарні в Каліфорнії. Літтлу було 80 років, передає ВВС. Там зазначили, що померлий мав діабет, проблеми з серцем та інші захворювання.

Літтла засудили до довічного ув’язнення за вбивство трьох жінок, але за час, проведений у в’язниці, він зізнався у вбивстві 93 жінок в період з 1970 по 2005 роки. Тіла деяких жертв досі не знайшли.

Жертвами вбивці переважно були секс-працівниці та наркозалежні – Літтл спочатку бив жінок, а потім душив їх.

На тілах багатьох померлих не було очевидних ознак насильницької смерті, тому коли їх знаходили, то як причину смерті згодом вказували, приміром, передозування наркотиками – і ніколи не розслідували.

Малюнки жертв, які Літтл намалював у в'язниці ВВС

Маніяка заарештували у 2012 році в штаті Кентуккі за підозрою в зберіганні наркотиків. Згодом поліція взяла його зразки ДНК і встановила, що Літтл причетний до трьох нерозкритих вбивств у Лос-Анджелесі в період з 1987 по 1989 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серійного маніяка Юрія Кузьменка, що орудував понад десять років тому на Київщині, правоохоронці намагалися впіймати майже три роки. До розслідування справи було залучено "найкращі уми" карного розшуку, а у встановленні слідів злочинця Україні допомагали навіть у НАТО.