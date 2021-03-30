Польща посилила правила в'їзду: що змінилося для українців

Польща з 30 березня змінила правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Особливо суворими умовами перетину кордону стали для людей, які в'їжджають до Польщі з країн не Шенгенської зони, зокрема з України.

Від обов'язкового 10-денного карантину тепер не звільняє наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого на території країни, звідки в'їжджає людина. Про це повідомила пресслужба Посольства України в Польщі.

Тобто, щоб приїхати в Польщу з України і не сидіти на самоізоляції, необхідно отримати негативний ПЛР або антиген-тест на коронавірус у Польщі.

Спікер польського уряду Петро Мюллер зазначив, що зберігаються винятки, які дозволяють водіям-далекобійникам або особам, які навчаються в Польщі, уникнути відбування карантину після приїзду з-за кордону. Однак він не уточнив, чи ці винятки і надалі будуть стосуватися всіх приїжджих, або тільки тих, хто прибуває до Польщі з країн Шенгенської зони.

Особи, які будуть в'їжджати в Польщу з Шенгенської зони:

повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону;

вид тесту – ПЦР або антиген-тест;

це стосується осіб, які подорожують пішки, індивідуальним або пасажирським транспортом;

за відсутності негативного результату тесту на коронавірус, люди будуть відправлятися на карантин;

звільнення від карантину можливо в разі отримання негативного результату тесту на коронавірус на території Польщі.

Додамо, що в Шенгенську зону входять 26 держав: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія.

Скриншот. Посольство України в Польщі

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