"Пиловий диявол" потрапив на камеру вченої в США. Фото

У національному парку "Грейт-Санд-Дьюнс" (Великі піщані дюни) у Колорадо (Сполучені Штати Америки) 4 квітня помітили незвичайне природне явище – "пилового диявола".

Як пишуть Yahoo News, унікальні кадри вдалося зняти на відео метеорологині Джесіці Мур. На них видно, як піщаний вихор, висотою у кілька метрів, крутиться на місці майже хвилину, ніби витанцьовуючи.

Позаду нього майорів засніжений хребет Сангре де Крісто. За словами Мур, "пиловий диявол", якого їй вдалося впіймати, був дуже сильним і доволі тривалим як для цього явища.

"Пиловий диявол" у штаті Колорадо (США) Скриншот відео

Піщаний вихор у штаті Колорадо протримався майже хвилину Скриншот відео

Нагадаємо, що "пиловий диявол" є сильним, добре сформованим і відносно недовгим вихором. Його розміри можуть коливатися від маленьких (півметра завширшки та кілька метрів заввишки) до великих (більше 10 метрів у ширину та понад 1 000 метрів у висоту).

Зазвичай такі вихори не є шкідливими. Однак у рідкісних випадках вони можуть ставати такими велетенськими, що починають загрожувати як людям, так і власності.

"Пилові дияволи" мають дещо спільне із торнадо – обидва явища є вертикально орієнтованим обертовим стовпом повітря.

"Пиловий диявол" сягав кількох метрів у висоту Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському штаті Алабама 25 березня зафіксували одразу 14 торнадо. Потужна стихія зруйнувала будинки, повалила дерева й призвела до смерті щонайменше п’яти людей.