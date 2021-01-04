Під лавиною в Альпах загинули ексглава банку Raiffeisen з дружиною

Мирослав Семенюк Світ 10:06, 4.01.2021 Оновлено: 10:13, 4.01.2021

Колишній керівник банку Raiffeisen у Південному Тіролі (Італія) Міхаель Грюнер та його дружина загинули унаслідок сходження лавини в районі гірськолижного курорту Шнальсталь у Альпах.

Як повідомляє ORF, лавина поховала подружню пару на висоті близько 2200 метрів.

Рятувальники відразу почали пошуки постраждалих, але знайшли обох уже мертвими.

Грюнер вважався досвідченим гірськолижником, в останні роки він навіть підіймався на вершини Гімалаїв.

Курорт Шнальсталь у Альпах
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, унаслідок сходження лавини в Альпах у 2016 році загинуло шестеро осіб.

Лавина зійшла на висоті понад 3 тисячі метрів у Монте Невос у Південному Тіролі, біля кордону з Австрією.

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