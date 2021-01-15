Ізраїль несподівано став випробувальним полігоном для всього світу. Учасниками експерименту є зараз, в більшості своїй не усвідомлюючи того, всі дорослі ізраїльтяни. Завдання – з'ясувати: як, за яких умов, в яких пропорціях можна в одній окремо взятій країні перемогти коронавірус за допомогою вакцинації всього населення.

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Вполне вероятно (по крайней мере, такая задача и такой срок определены), что Израиль станет первой страной в мире, освободившейся от коронавируса, уже в конце марта.

И это несмотря на то, что сейчас страна находится на пике эпидемии: свыше 9000 новых зараженных в день, на миллион жителей – 10-е место в мире, далеко опережая Россию в этом отрицательном рейтинге. Тем не менее, израильтяне надеются на скорое избавление от COVID-19. Все дело в том, что уже задействовано и используется на полную мощность оружие победы – прививки.

Израиль далеко впереди планеты всей по размаху вакцинации. 20% населения привиты первой дозой и начали получать вторую. С конца декабря до первой декады января вакцинированы практически все медицинские работники и персонал домов престарелых, 80% израильтян в возрасте свыше 65 лет, с воскресенья приглашения на укол получают люди от 50, на следующей неделе позовут 40-летних и так по убывающей дойдут до всех, кроме детей (на них вакцина просто не проверялась). Через поликлиники, больницы и специально открытые прививочные пункты вне медицинских учреждений проходят по 200 тыс. в день, что для 9-миллионного Израиля – громадное количество.

Прошедшие вакцинацию говорят, что все происходит на удивление четко и слажено. 31 декабря я позвонил своему приятелю поздравить с Новым годом. Он сказал, что говорить не может – только что получил номерок, сидит в очереди на прививку – перезвонит через 15 минут. И ровно через 15 минут действительно позвонил – уже уколовшись. Конвейер работает четко: заказываешь очередь по телефону или интернету – приходишь к назначенному времени – проводишь карточку члена больничной кассы, получаешь номерок – ожидание и процедура должны занять не больше 15 минут. Тайминг важен, поскольку срок нахождения препарата вне морозильной камеры ограничен, а в одном крошечном флаконе 5-6 доз вакцины. Если все не будет работать, как часы, придется выбрасывать огромное количество дорогого во всех смыслах лекарства. Поэтому все так и работает.

Такими темпами рассчитывают в марте привить 70% населения страны. Ожидается, что тогда будет достигнут коллективный иммунитет – и наступит конец эпидемии.

Коронавирус обошелся Израилю очень дорого. Сейчас в разгаре третий тотальный карантин: вновь закрыты школы и детсады, все магазины, кроме продуктовых и аптек, уровень безработицы и бюджетного дефицита зашкаливает, каждый день приносит убытки в миллиард долларов.

При этом израильтяне не самый послушный народ. За время пандемии полиция выписала полмиллиона штрафов за нарушение карантинного режима, выйдя по этому показателю на 1-е место в мире на душу населения. Но если наказывать всех нарушителей, штрафов было бы в несколько раз больше: судя по СМИ и соцсетям, главным образом игнорируют ограничения арабы и религиозные ультраортодоксы, с которыми полиция предпочитает не связываться.

Постоянные локдауны истощили экономику страны. Долги государства составили почти половину ВВП, расплачиваться придется внукам сегодняшних молодых. И тем не менее на приобретении вакцины Израиль экономить не стал.

Во-первых, вложились в создание собственной вакцины. По оценке специалистов, она по многим параметрам будет лучше других. Хотя бы тем, что для обеспечения иммунитета понадобится один укол, а не два, как требует прививочный протокол ныне самых популярных в мире прививок – от компаний Pfizer и Moderna.

Но они появились раньше. И в Израиле не стали дожидаться собственной вакцины (ее появление ожидается в июне-июле), а стали закупать в массовых количествах импортные. Очевидно, серьезно переплатили (писали, что чуть ли не вдвое-трое за Pfizer), чтобы быть среди первых и получить в достаточных количествах. Вакцинирование одного израильтянина (то есть два укола) обходится в 47 долларов. Но гораздо более существенные выгоды принесет компаниям-производителям возможность использовать Израиль в качестве испытательного полигона и рекламной площадки.

Это маленькая страна с продвинутой медициной, упорядоченной амбулаторной системой и полностью компьютеризированной базой данных о пациентах. Получить возможность спасти целую страну первого мира своим препаратом – это исключительно эффективная рекламная акция. Кроме того, Pfizer, например, получит доступ к громадному статистическому и исследовательскому материалу о действии своей прививки, реакции на нее людей разных возрастов, этнических особенностей и фоновых заболеваний. Специалисты говорят, что любая фармацевтическая компания готова заплатить за такие сведения любые деньги. А тут она деньги получит сама вдобавок к бесценной информации об израильтянах.