Ексглава американської розвідки анонсував розсекречення нових звітів про НЛО

У США оприлюднять звіт про фіксацію важкопоясненних невпізнаних літаючих об'єктів у різних куточках світу, оскільки таких випадків було "набагато більше", ніж відомо громадськості.

Публікацію документа Пентагоном анонсував і прокоментував колишній глава Національної розвідки Джон Реткліфф у п'ятницю, 22 березня, передає Business Insider.

"Відверто кажучи, спостережень набагато більше, ніж було оприлюднено", – сказав співробітник адміністрації експрезидента США. Він пропрацював директором Національної розвідки близько восьми місяців у кінці терміну Дональда Трампа.

У звітах, які вже розсекретили, йдеться про об'єкти, помічені пілотами військово-морського флоту або військово-повітряних сил, або ж на супутникових знімках, додав він. Але в нових даних буде набагато більше.

"Маневри, які складно повторити, оскільки в нас немає таких технологій. Або пересування на швидкості, що перевищує звуковий бар'єр без звукового удару", – пояснив Реткліфф природу цих об'єктів, що важко пояснити.

Він підкреслив, що повідомлення про НЛО надходили "по всьому світу".

"Коли ми говоримо про спостереженнях, я також скажу вам, що це не просто [помічено] або пілотом, або супутником, або розвідкою. Зазвичай у нас є кілька датчиків, які підхоплюють ці речі, і тому знову ж деякі з них є просто незрозумілим явищем", – заявив ексглава американської розвідки.

Співробітники спецслужб намагаються шукати "правдоподібне пояснення" всіх невідомих літаючих об'єктів. Але іноді, як заявив Реткліфф, його не виявляється.

"Погода може привести до неспокою, порушення зору. Іноді ми замислюємося, чи існують у наших супротивників технології, які пішли трохи далі, ніж ми думали, чи усвідомлювали. Але бувають випадки, коли ми не маємо хороших пояснень деяких речей, які ми бачили", – стверджує колишній глава відомства.

За словами Реткліфф, розвідка за його керівництва хотіла розсекретити ці дані, але зробити цього не вдалося.

Видання нагадало, що за кілька місяців до заяви Реткліффа Пентагон випустив серію відеозаписів із невідомими літаючими об'єктами. Тодішній сенатор Гаррі Рейд, який направив 22 мільйони доларів на урядове розслідування НЛО, заявив, що ці матеріали – лише поверхня айсберга.

"США необхідно серйозно та з наукової точки зору поглянути на це й на будь-які потенційні наслідки для національної безпеки. Американський народ заслуговує бути поінформованим", – написав він тоді у Twitter.

Нагадаємо, раніше Пентагон визнав, що проводить випробування з уламками невпізнаних літаючих об'єктів. Крім того, в Сполучених Штатах розсекретили файли, які Центральне розвідувальне управління збирало про НЛО.

Також OBOZREVATEL писав про найвідоміші місця, де помічали НЛО.

Зокрема, пілот зі США заявив, що над пасажирським літаком, який він вів із Цинциннаті в Фінікс, нібито пролетів непізнаний об'єкт.