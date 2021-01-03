Мер Антверпена дав новорічне інтерв'ю без штанів. Відео

У Бельгії мер міста Антверпен Барт Де Вевер під час запису дистанційного інтерв'ю з'явився в сорочці, але без штанів.

Про це повідомило видання "The Brussels Times". Інцидент стався в суботу, 2 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведуча, яка спілкувалася з політиком через скайп, звернула увагу, що мер дивно одягнений.

"Мене дещо відволікає. У вас чудова сорочка, напевно, ви її надягли спеціально для зустрічі з нами. Але невже під сорочкою ви тільки в нижній білизні?", – запитала журналістка.

Мер без штанів Скриншот

Мер відразу сильно здивувався, але сам здогадався, в чому причина зауваження ведучої.

"Як ви можете про це знати? Блін, тому що я, напевно, сиджу перед дзеркалом. Я не врахував цього. Рік починається з особливо неприємного моменту, я буду пам'ятати це надовго", – сказав Де Вевер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський депутат Європейського парламенту Люк Фланаган брав участь в онлайн-дебатах, не надівши штани. У якийсь момент стало видно, що чоловік сидить на неприбраному ліжку в сорочці, але без штанів.