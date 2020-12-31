Коломойський не отримав звання "злочинця року" за версією OCCRP: хто обійшов

Президент Бразилії Жаїр Болсонару обійшов українського бізнесмена Ігоря Коломойського у рейтингу "людей року у сфері організованої злочинності та корупції" за версією Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Як повідомляють на сайті OCCRP, Болсонару також випередив двох інших лідерів – президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

В організації зазначили, що президента Бразилії обирали як антикорупційного кандидата, натомість він "оточив себе корупційними фігурами, використовував пропаганду, щоб просувати свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону".

Коломойський замкнув перелік фіналістів антипремії. Його звинувачують в отриманні позики від свого колишнього ПриватБанку на понад $5 млрд.

"Але Коломойського не арештували, і тепер він лобіює, щоб повернути собі контроль над банком після того, як держава врятувала його", – пише OCCRP.

Центр звернув увагу, що Коломойський має історію "корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кохів до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.