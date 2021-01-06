Ізраїль випередив усіх за вакцинацією проти COVID-19: як це вдалося

Ізраїль вийшов уперед у глобальних перегонах вакцинації населення проти коронавірусу. На цей час щеплення отримали вже майже 12 відсотків населення країни порівняно з одним відсотком у США.

Як пише Daily Mail, посприяла таким темпам не тільки своєчасна політика прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, який претендує на переобрання в березні, але й ефективна система охорони здоров'я. Ін'єкції роблять мало не 24/7, навіть на спортивних аренах, а прищепити якомога більше людей медикам допомагають військові резервісти (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що тільки на початку цього тижня, 4 січня, уколи отримали до 146 000 осіб – це більше, ніж у деяких західних країнах, враховуючи Італію, Іспанію та Канаду. На сьогодні майже 1,4 мільйона ізраїльтян уже отримали першу дозу уколу, водночас майже шоста частина із 8,7 мільйона жителів була імунізована менш ніж за три тижні.

Хоча досі використовувалася тільки вакцина від Pfizer&BioNTech, паралельно Ізраїль також уклав угоди на доставку препаратів від Moderna і AstraZeneca – ще до того, як у світі було схвалено будь-які вакцини.

Крім цього, уряд подбав про розподіл запасів вакцин, щоб доставити їх у віддалені райони країни. Ба більше, медичні працівники навіть "витягли" додаткові дози з отриманих ними флаконів.

Поки в Ізраїлі прищеплюють людей старших за 60 років. Але водночас дозволяють робити ін’єкції і молодому поколінню – якщо люди почекають за межами центрів вакцинації до кінця дня, їм роблять щеплення, щоб флакони уколу не зіпсувалися. Так було вакциновано понад 100 000 ізраїльтян у віці від 20 до 40 років.

Крім того, жителям пообіцяли цифрові "зелені паспорти", що дозволяють їм обходити певні правила ізоляції після отримання обох доз.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві сказав, що приблизно п'ята частина населення країни отримає обидві дози вакцини до кінця цього місяця.

"До кінця січня ми зробимо щеплення двом мільйонам жителів, більшість із яких літні люди", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: