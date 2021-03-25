Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca: названо причину

Карина Бондаренко Світ 06:30, 25.03.2021 Оновлено: 08:47, 25.03.2021

Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII.

Як повідомляє Reuters із посиланням на два свої джерела, це було зроблено, щоб задовольнити внутрішній попит через зростання кількості заражень.

Уточнюється, що такий крок також вплине на ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я – COVAX, через яку, як очікується, понад 180 країн отримають препарати.

На сайті міністерства закордонних справ Індії зазначено, що з 25 березня вакцини не будуть експортувати, оскільки країна спрямує зусилля на імунізацію власного населення.

"Ніякого експорту, нічого доти, доки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", – зазначило джерело видання.

Офіційних коментарів у МЗС країни поки не дали. Також не прокоментував інформацію ЮНІСЕФ, який займається вакцинацією в межах ініціативи COVAX.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка виробляється на території Євросоюзу.

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