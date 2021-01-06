Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 6 січня: за добу померли понад 13 тисяч хворих
Станом на середу, 6 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 86,8 млн осіб. За минулий день виявлено 682 473 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,8 млн пацієнтів, а одужали – 61,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 225 тис., Британії – 60 тис. і Бразилії – 57 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежив за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні діагностовано 1 083 585 випадків COVID-19. Померли 19 129 пацієнтів, одужали – 747 408.
Кількість заражень в США перетнула позначку в більш 21,5 млн, на другому і третьому місцях знаходяться Індія з більш ніж 10,3 млн і Бразилія – 7,8 млн заражень.
Дані Worldometers свідчать, що в цьому списку Україна займає 17-й рядок.
Головне за 6 січня:
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