Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 6 січня: за добу померли понад 13 тисяч хворих

Станом на середу, 6 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 86,8 млн осіб. За минулий день виявлено 682 473 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,8 млн пацієнтів, а одужали – 61,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 225 тис., Британії – 60 тис. і Бразилії – 57 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежив за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні діагностовано 1 083 585 випадків COVID-19. Померли 19 129 пацієнтів, одужали – 747 408.

Кількість заражень в США перетнула позначку в більш 21,5 млн, на другому і третьому місцях знаходяться Індія з більш ніж 10,3 млн і Бразилія – 7,8 млн заражень.

Дані Worldometers свідчать, що в цьому списку Україна займає 17-й рядок.