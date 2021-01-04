Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 4 січня: заражено понад 85 млн
Станом на понеділок, 4 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 85,5 млн осіб. За минулий день виявлено 510 153 нових інфікованих.
Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 60,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 194 тис., Британії – 54 тис. і Росії – 24 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні діагностовано 1 074 093 випадки COVID-19. Хвороба забрала 18 854 життя, водночас 728 865 українців її побороли.
Кількість заражень у США перетнула позначку в більш як 20,9 млн, на другому і третьому місцях перебувають Індія з понад 10,3 млн і Бразилія – 7,7 млн заражень. Дані Worldometers свідчать, що в цьому списку Україна посідає 17-й рядок.
У Китаї заявили, що пандемія COVID-19 могла початися зі спалахів у всьому світі, а не в їхньому місті Ухань.
У Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано 134 нових випадки захворювання на COVID-19, одужало 206 осіб.
На площі селища Пругоніце в передмісті Праги відбулася акція на знак протесту проти коронавірусних обмежень. Люди пройшли маршем до будинку прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і залишили перед дверима символічну труну, унітаз і запалені свічки.
У США було поширено більш ніж 13 мільйонів доз вакцини від COVID-19, але щеплення зробили лише 4,2 мільйонам осіб. Усього у світі вже використали близько 12 мільйонів доз препаратів.
Новий варіант коронавірусу (Sars-Cov-2), який раніше було виявлено у Британії, тепер зафіксовано і на Кіпрі. Ним виявилося інфіковано 12 осіб.