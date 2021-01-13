Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 13 січня: заражені вже понад 92 млн осіб

Станом на середу, 13 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 92 млн осіб. За минулий день виявили 663 353 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,95 млн пацієнтів, одужали – 65,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 222 тис., Британії – 45 тис. І Бразилії – 61 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

У світі лідерами за кількістю заражень є США (більше ніж 23,1 млн), Індія (більше 10,4 млн) і Бразилія (понад 8,1 млн).

В Україні виявлено 1 124 430 випадків COVID-19. Від нього померли 20 019 громадян, а 812 368 осіб вилікувалися.

За минулу добу, 12 січня, від коронавірусу померли 15 711 осіб, що стало рекордом з початку пандемії. Найбільше летальних випадків зафіксували у США – 4 259.

Влада Бельгії до 1 березня продовжили жорсткий карантин, який був введений ще 2 листопада 2020 року під час другої хвилі коронавируса.

Медична сестра з Києва Наталія Гракова, яка працює в США, зробила щеплення від COVID-19 і побажала українським колегам швидше захистити себе.

Втрата нюху при COVID-19 з великою ймовірністю свідчить про те, що у пацієнта не буде важкого перебігу захворювання. Про це заявила інфекціоніст Ольга Голубовська.