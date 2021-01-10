Хроніка коронавірусу в Україні та світі 10 січня: понад 23 млн людей отримали щеплення проти COVID-19

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

Коронавірус продовжує вражати жителів України та світу, лише за минулу добу цю хворобу діагностували ще в понад 727 тисяч осіб. Через це загальна кількість заражень перетнула позначку в 90 мільйонів випадків.

На сьогодні вже 42 країни, у більшості заможні, активно роблять своїм громадянам щеплення проти COVID-19, а паралельно продовжують дію локдаунів. Україна чекає на поставку доз такого препарату не раніше березня. У нас теж розпочався жорсткий карантин, проте деякі українці проігнорували застереження.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Кількість випадків COVID-19 у світі перетнула позначку в 90 млн
За добу на COVID-19 захворіли більш ніж 727 тис. осіб у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні виявлено 1 110 015 випадків COVID-19. Від нього померли 19 668 громадян, а 786 306 осіб вилікувалися.

  • У світі лідерами за кількістю інфікувань є США (більш ніж 22,4 млн), Індія (понад 10,4 млн) та Бразилія (більше 8 млн).

  • Коронавірусна інфекція забрала більш як 1,9 млн життів, водночас понад 64 млн людей у світі її побороли. За інформацією Worldometers, активними хворими залишаються щонайменше 17,5 млн осіб.

  • Вчені з китайського міста Ухань, звідки світом розповсюдився COVID-19, назвали тривалі симптоми цього вірусу, які можуть проявлятися приблизно пів року після одужання.

  • Водночас італійці запустили ресурс із картою, де можна подивитися, які країни світу лідирують із вакцинації проти коронавірусу.

Карта розповсюдження COVID-19 в Україні
Дані щодо захворюваності на COVID-19 в областях України
Головне за 10 січня:

  • Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19, інформують Vatican News.

  • Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що вакцини компаній Pfize&BioNTech і Moderna забезпечують захист від нових, більш заразних штамів COVID-19.

  • У низці департаментів Франції з неділі, 10 січня, подовжується комендантська година, що передбачено стратегією уряду щодо боротьби з пандемією. Вона розпочинатиметься не з 20-ї, а з 18-ї ще у восьми департаментах. За порушення загрожує штраф від 135 до 750 євро.

  • В австрійські школи буде передано 5 млн простих у користуванні тестів на коронавірус, які роздаватимуть учням і вчителям для добровільного тестування. Про це заявив на пресконференції 9 січня федеральний міністр освіти Австрії Гайнц Фасманн.

  • Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що на чотири з п'яти етапів проведення щеплень українцям проти COVID-19 знадобиться майже рік.

  • Інтерактивна карта щодо вакцинації в світі gedidigital.it свідчить, що щеплення проти коронавірусу зробили вже 23 384 690 жителям планети або 0,3% світового населення.

Дані щодо вакцинацїї проти COVID-19 у світі

  • За добу 9 січня в світі діагностували 727 131 зараження COVID-19. Портал Worldometers інформує, що найбільше нових випадків інфекції було зафіксовано в США – 249 519, Бразилії – 60 078 та Британії – 59 937.

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