Хроніка коронавірусу в Україні та світі 3 січня: країни закрилися на локдаун після новорічних гулянь

Коронавіруом у світі й Україні за добу заразилися ще 549 080 осіб. Через це кількість усіх підтверджених випадків зараження досягла вже понад 84,9 мільйона.

Щойно відсвяткувавши Новий рік, який у багатьох країнах і так проходив в умовах карантину, уряди знову оголосили локдауни, щоб стримати темпи поширення вірусу:

обмеження посилила Франція, де поліції довелося розігнати до 2500 учасників таємної рейв-вечірки;

в Австралії заборонили діяльність нічних клубів через спалах COVID-19 та зобов'язали людей носити маски;

суворіші запобіжні заходи через зростання інфікувань запровадили Греція, Японія і Британія.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

COVID-19 у світі Worldometers

За добу COVID-19 діагностували у більш ніж 549 тисяч осіб Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні діагностовано 1 074 093 випадки COVID-19. Хвороба забрала 18 854 життів, водночас 728 865 українців її побороли.

Кількість заражень у США перетнула позначку в понад 20,9 млн, на другому місці й третьому місцях перебувають Індія із більш ніж 10,3 млн і Бразилія – 7,7 млн інфікувань. Дані Worldometers свідчать, що в цьому списку Україна посідає 17-ту сходинку .

Від наслідків хвороби померли більш як 1,84 млн жителів планети , а понад 60 млн вилікувалися. Нині активними хворими є більш ніж 23 млн осіб.

Проти COVID-19 вакцинували вже майже 11 мільйонів жителів 29 країн світу. Зокрема, понад 4,5 млн щеплень припадають на Китай.

Карта розповсюдження COVID-19 областями України РНБО

За кількістю заражень COVID-19 Україна перебуває на 17-му місці серед країн світу РНБО

Головне за 3 січня:

У Києві за добу виявили 370 заражень коронавірусом. Загальна кількість інфікувань у місті на ранок 3 січня зросла до 113 649 випадків .

Ізраїль посилить карантинні обмеження незважаючи на те, що вже 10% населення були вакциновані від COVID-19. Уряд стурбований збільшенням кількості важких випадків захворювання і підвищенням рівня смертності.

У Китаї заявили, що пандемія COVID-19 могла початися зі спалахів у всьому світі, а не в їхньому місті Ухань.

"Російський фонд прямих інвестицій" планує випробувати в Україні комбінацію вакцин проти коронавірусу AstraZeneca і "Супутник V", заявив глава РФПІ Кирило Дмітрієв.

В Україні на ранок 3 січня кількість випадків коронавірусу збільшилася до 1 074 093. За минулу добу цей діагноз підтвердився ще в 4576 хворих, із яких 1306 потрапили до лікарень. Від наслідків зараження COVID-19 померли 18 854 жителів країни (+123 за добу), а 728 865 подолали вірус (+6250).

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу:

м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Останні дані щодо коронавірусу в Україні Facebook максима Степанова