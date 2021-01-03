Хроніка коронавірусу в Україні та світі 3 січня: країни закрилися на локдаун після новорічних гулянь
Коронавіруом у світі й Україні за добу заразилися ще 549 080 осіб. Через це кількість усіх підтверджених випадків зараження досягла вже понад 84,9 мільйона.
Щойно відсвяткувавши Новий рік, який у багатьох країнах і так проходив в умовах карантину, уряди знову оголосили локдауни, щоб стримати темпи поширення вірусу:
обмеження посилила Франція, де поліції довелося розігнати до 2500 учасників таємної рейв-вечірки;
в Австралії заборонили діяльність нічних клубів через спалах COVID-19 та зобов'язали людей носити маски;
суворіші запобіжні заходи через зростання інфікувань запровадили Греція, Японія і Британія.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні діагностовано 1 074 093 випадки COVID-19. Хвороба забрала 18 854 життів, водночас 728 865 українців її побороли.
Кількість заражень у США перетнула позначку в понад 20,9 млн, на другому місці й третьому місцях перебувають Індія із більш ніж 10,3 млн і Бразилія – 7,7 млн інфікувань. Дані Worldometers свідчать, що в цьому списку Україна посідає 17-ту сходинку.
Від наслідків хвороби померли більш як 1,84 млн жителів планети, а понад 60 млн вилікувалися. Нині активними хворими є більш ніж 23 млн осіб.
Проти COVID-19 вакцинували вже майже 11 мільйонів жителів 29 країн світу. Зокрема, понад 4,5 млн щеплень припадають на Китай.
Головне за 3 січня:
У Києві за добу виявили 370 заражень коронавірусом. Загальна кількість інфікувань у місті на ранок 3 січня зросла до 113 649 випадків.
Ізраїль посилить карантинні обмеження незважаючи на те, що вже 10% населення були вакциновані від COVID-19. Уряд стурбований збільшенням кількості важких випадків захворювання і підвищенням рівня смертності.
У Китаї заявили, що пандемія COVID-19 могла початися зі спалахів у всьому світі, а не в їхньому місті Ухань.
"Російський фонд прямих інвестицій" планує випробувати в Україні комбінацію вакцин проти коронавірусу AstraZeneca і "Супутник V", заявив глава РФПІ Кирило Дмітрієв.
В Україні на ранок 3 січня кількість випадків коронавірусу збільшилася до 1 074 093. За минулу добу цей діагноз підтвердився ще в 4576 хворих, із яких 1306 потрапили до лікарень. Від наслідків зараження COVID-19 померли 18 854 жителів країни (+123 за добу), а 728 865 подолали вірус (+6250).
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 66 випадків;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 404 випадки;
Донецька область – 200 випадків;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 301 випадок;
Івано-Франківська область – 99 випадків;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 433 випадки;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 426 випадків;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 115 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 244 випадки;
Чернівецька область – 146 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
У Китаї за добу виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом, із яких 16 є ввізними. Загальна кількість підтверджених заражень у материковому Китаї досягла 87 117, померли 4634 особи.
Нью-Йорк став четвертим штатом США, в якому зараження коронавірусом виявлено більш ніж у мільйона осіб. В інших штатах ситуація така: Каліфорнія – 2 367 970, Техас – 1 786 941, Флорида – 1 354 833, Іллінойс – 975 352 заражень. Всього в США виявлено понад 20,9 млн випадків COVID-19, померло більше 358 тис. осіб.
Легендарного телеведучого зі США Ларрі Кінга госпіталізували з COVID-19 до лікарні в Лос-Анджелесі.
Уряд Нідерландів, єдиної країни ЄС, яка ще не почала вакцинацію від коронавірусу, обіцяє розпочати її наступного тижня, повідомляє DPA.
Станом на ранок 3 січня коронавірус змогли подолати понад 60 мільйонів людей у світі. Так, за інформацією сайту Worldometers, тільки за добу одужали не менше 442 тисяч хворих, ще більш ніж 23 млн продовжують лікуватися.
За добу 2 січня COVID-19 діагностували у 549 080 жителів планети. За даними Worldometers, найбільше нових випадків виявлено у США – 232 227, Британії – 57 725 та Росії – 26 301.